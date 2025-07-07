الإثنين   
   07 07 2025   
   11 محرم 1447   
   بيروت 10:34
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عربي وإقليمي

    عشرات الصهاينة اقتحموا باحات المسجد الأقصى

    اقتحم عشرات المستوطنين الصهاينة صباح الاثنين باحاتِ المسجد الأقصى المبارك وأدوا طقوسًا تلمودية ورقصات استفزازية، بحماية مشددة من قوات العدو الاسرائيلي.

    وأفادت مصادر فلسطينية أن “عشرات المستوطنين اقتحموا باحات المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة ونفذوا جولات استفزازية تركزت في المنطقة الشرقية وتخللها أداء طقوس تلمودية بحماية قوات الاحتلال”.

    وأشارت المصادر إلى أنه “بالتزامن مع تقديم الحماية والتسهيلات لاقتحام المستوطنين لباحات المسجد الأقصى، تشدد قوات الاحتلال إجراءاتها العسكرية على أبوابه وفي البلدة القديمة وما يتخلله من إعاقة المسلمين من الوصول للمسجد”.

    المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام