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عشرات الصهاينة اقتحموا باحات المسجد الأقصى

اقتحم عشرات المستوطنين الصهاينة صباح الاثنين باحاتِ المسجد الأقصى المبارك وأدوا طقوسًا تلمودية ورقصات استفزازية، بحماية مشددة من قوات العدو الاسرائيلي.

وأفادت مصادر فلسطينية أن “عشرات المستوطنين اقتحموا باحات المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة ونفذوا جولات استفزازية تركزت في المنطقة الشرقية وتخللها أداء طقوس تلمودية بحماية قوات الاحتلال”.

وأشارت المصادر إلى أنه “بالتزامن مع تقديم الحماية والتسهيلات لاقتحام المستوطنين لباحات المسجد الأقصى، تشدد قوات الاحتلال إجراءاتها العسكرية على أبوابه وفي البلدة القديمة وما يتخلله من إعاقة المسلمين من الوصول للمسجد”.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام