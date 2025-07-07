عربي وإقليمي

حماس رحبت ببيان قمة “بريكس”: لوقف الحرب على غزة

رحبت حركة حماس بدعوة مجموعة “بريكس” إلى وقف فوري لإطلاق النار بقطاع غزة، وانسحاب كامل للعدو الاسرائيلي من القطاع وكافة الأراضي الفلسطينية المحتلة، دون شروط.

وقالت الحركة “نرحب بما جاء في البيان الختامي لقمة (بريكس) ودعوته لوقف إطلاق النار في غزة وانسحاب جيش الاحتلال، وإدانته لانتهاكات القانون الإنساني الدولي واستخدام التجويع وسيلة من وسائل الحرب”، وأضافت “ندعو مجموعة بريكس وكل دول العالم لممارسة الضغط على حكومة الاحتلال الإرهابي للامتثال للقانون الدولي ووقف العدوان وحرب الإبادة ضد المدنيين الأبرياء في غزة”، وطالبت “برفع الحصار الإجرامي المفروض على أكثر من مليوني إنسان”.

ودعا قادة مجموعة “بريكس” إلى انسحاب العدو الإسرائيلي بالكامل من قطاع غزة وكافة الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإحلال وقف دائم وغير مشروط لإطلاق النار في القطاع.

جاء ذلك في بيان مشترك صدر خلال قمة قادة مجموعة بريكس التي تستضيفها البرازيل في مدينة ريو دي جانيرو، يومي 6 و7 يوليو/تموز الجاري، وأكد البيان أن غزة “جزء لا يتجزأ من فلسطين”.

ومنذ 7 أكتوبر 2023 يرتكب العدو الإسرائيلي بدعم أمريكي، إبادة جماعية بغزة، تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، وخلفت هذه الحرب أكثر من 193 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام