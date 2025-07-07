فلسطين المحتلة

العدو الإسرائيلي شن حملة دهم واعتقال بالضفة المحتلة

شنت قوات العدو الإسرائيلي الاثنين حملة دهم واعتقالات بمناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر فلسطينية “في بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ثلاثة مواطنين من مناطق متفرقة في محافظة بيت لحم، بينهم الصحفي ناصر اللحام”، وأفادت أن “قوات الاحتلال اعتقلت رئيس تحرير وكالة معا الإخبارية ناصر اللحام (58 عاما) بعد دهم منزله وتفتيشه في بلدة الدوحة غرب بيت لحم”.

وأشارت المصادر الى ان “قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: احمد محمود غنيم من بلدة الخضر وريان محمود الوهادنة من مخيم الدهيشة حنوبا، بعد دهم منزليهما وتفتيشهما”، وتابعت “كما اقتحم الاحتلال ومستعمروه قرية جورة الشمعة جنوبا، دون ان يبلغ عن اعتقالات”.

ولفتت المصادر الى انه “في رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، ثلاثة شبان، خلال اقتحامها مخيم الجلزون شمال رام الله”، وأفادت أن “قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة شبان خلال اقتحامها مخيم الجلزون، وهم: حمزة صالح ضمرة (28 عاما)، عمرو شادي صافي (19 عاما)، ومحمد خليل نخلة (22 عاما)”، وأضافت أن “قوات الاحتلال أطلقت الرصاص خلال مواجهات اندلعت مع المواطنين عقب الاقتحام، دون أن يبلغ عن إصابات”.

وفي سياق متصل، قالت المصادر إن “مستوطنين صهاينة اقتحموا مبنى سكنيًا في بلدة ترمسعيا شمال شرق رام الله، واستولوا على كامل محتوياته”، وتابعت “اقتحمت آليات الهدم التابعة للاحتلال بلدة بيت لقيا غرب رام الله، وشرعت بعمليات هدم في المنطقة”.

وذكرت المصادر انه “في طولكرم، أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة امرأة بجراح خطيرة جراء قصف نفذته طائرة مسيّرة إسرائيلية قرب مدخل مخيم طولكرم، بالتزامن مع اقتحام قوات الاحتلال ضاحية شويكة ومداهمتها عدة منازل في حي المهداوي”، وتابعت “في مدينة دورا جنوب الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال زوجة المقاوم محمود الفسفوس بعد اقتحام منزلها في قرية دير العسل التحتا غرب مدينة دورا بالخليل”.

وقالت المصادر إن “قوات الاحتلال اقتحمت جبل الرحمة في مدينة الخليل، واعتقلت الشاب رافع دويك بعد الاعتداء عليه بالضرب، واحتجزت عددا من الشبان واعتدت عليهم قبل الإفراج عنهم”، وتابعت “في نابلس اعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمود عوادة بعد مداهمة منزله في حي التعاون”.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام