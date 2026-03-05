مقدمة نشرة أخبار المنار الرئيسية ليوم الخميس في 5-3-2026

أرادوها معركةً يصلونَ فيها إلى أبعدِ الحدودِ، وخيارُنا أن نواجهَهم إلى درجةِ الاستماتةِ إلى أبعدِ الحدودِ. لن نستسلمَ، قالها الأمينُ العامُّ لحزبِ اللهِ سماحةُ الشيخِ نعيمُ قاسمٍ بالأمسِ، ويقولُها الشعبُ الصابرُ المظلومُ، أهلُ الحقِّ.. الذين أُخرجوا من ديارِهم بغيرِ حقٍّ إلَّا أن يقولوا ربُّنا اللهُ، المقتنعونَ بوعدِ اللهِ في كتابِه ، ولينصرنَّ اللهُ من ينصرُه إنَّ اللهَ لقويٌّ عزيزٌ…

والقوَّةُ التي ضربتِ العدوَّ وأصابتهُ بالجنونِ هي ضرباتُ المجاهدينَ عندَ الحدودِ، الذين أذلّوا جيشَه من جديدٍ، فتطايرتْ دباباتُه بجنودِها أمامَ عدساتِ الكاميراتِ، ووصلتْ صواريخُهم إلى قواعدِه العسكريَّةِ في أعماقِ الكيانِ، فأوغلَ بالانتقامِ من المدنيينَ الأبرياءِ، رافعًا مستوى تدميرِه وإجرامِه من الجنوبِ الى البقاع حتى الضاحيةِ.ضاحيةُ العزِّ، العصيةُ على أحقادِه وأوهامِه، ضاحيةُ المقاومةِ الباقيةُ الباقيةُ…

هدَّدَ العدوُّ أهلَها مطالبًا بإخلائِها، وهم يغادرونَها إلى حينٍ، تاركينَ فيها قلوبَهم وعقولَهم وأضرحةَ شهدائِهم… سيغادرونَها إلى حينٍ وسيعودونَ مع العائدينَ يومَ الفتحِ المبينِ الذي سيصنعُه أبناؤُهم المقاومونَ ولو بعدَ حينٍ…

طلبَ العدوُّ إفراغَها بالكاملِ، خالقًا حالًا من الضغطِ السكانيِّ والاجتماعيِّ والإنسانيِّ الكبيرِ على العاصمةِ بيروتَ والمناطقِ المحيطةِ…

أمَّا عديمو المنطقِ والمسؤوليَّةِ المتحكِّمونَ بالقراراتِ الحكوميَّةِ، فهَمُّهم اليومَ كان فرضَ تأشيراتِ سفرٍ على الإيرانيينَ القادمينَ إلى لبنانَ، بدلَ أن يُقدم هؤلاءُ على تعويضِ فشلِهم وتلكُّئِهم بالدفاعِ عن أهلِهم ووطنِهم على مدى أكثرَ من عامٍ.

ومع تطوُّرِ الأحداثِ فائقةِ الخطورةِ كان اتصالٌ بينَ الرئيسينِ نبيهِ برّي والفرنسيِّ إيمانويلَ ماكرونَ ناقشَ التطوُّراتِ الخطيرةَ في لبنانَ والمنطقةِ. منطقةٌ لن تكونَ وفقَ البلطجةِ الأميركيَّةِ والإسرائيليَّةِ.. منطقةٌ تكونُ على هوى أهلِها أو لن تكونَ…

بقلم: علي حايك

المصدر: موقع المنار