نزوح كثيف من الضاحية الجنوبية لبيروت بعد إنذار جيش العدو الإسرائيلي بإخلاء عدد من الأحياء

شهدت الضاحية الجنوبية لبيروت حركة نزوح كثيفة بعدما أصبحت شبه خالية من سكانها، حيث سُجّل إرباك كبير لدى العديد من العائلات التي غادرت منازلها من دون أن تعرف وجهتها، فاتجهت أعداد منها نحو طريق المطار وعمدت إلى الوقوف إلى جانب الطرقات.

وتسود حالة من التوتر والهلع الشديدين في الضاحية الجنوبية عقب إنذار وجّهه جيش العدو الإسرائيلي إلى عدد من أحيائها، في وقت تشهد فيه الطرق ازدحامًا خانقًا، ولا سيما أن العديد من سكان الضاحية لم يغادروا منازلهم وأحيائهم إلا مع بدء القصف والغارات.

وفي السياق، علّقت المنسقة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة جانين عينيي بلاسخارت على الإنذار الإسرائيلي بإخلاء الضاحية الجنوبية، وكتبت على منصة “أكس”: “أمرٌ بإخلاء مساحات واسعة من الضاحية الجنوبية لبيروت بينما لا يزال الناس يفرّون من جنوب لبنان بأعداد غفيرة”.

وأضافت: “يعيش البلد كابوسًا جديدًا، لكن لا يمكن لأي طرف أن يفرض حلاً دائمًا بالقوة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام