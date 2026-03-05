مقرّ “خاتم الأنبياء” يعلن تفاصيل اليوم الخامس من الحرب والضربات المكثفة ضدّ اهداف اميركية واسرائيلية

أعلن مقرّ خاتم الأنبياء المركزي التابع لحرس الثورة الإسلامية في إيران أنّ منظومة الدفاع المقدّس متعددة الطبقات للجمهورية الإسلامية الإيرانية ستواصل عملياتها بقوة وحزم، مؤكدًا “أنّ استخدام أميركا مرافق ومنشآت مدنية في دول الخليج الفارسي لأغراض تغطية أنشطتها العسكرية ليس خافيًا على إيران”.

وقال المقر في بيان له اليوم الخميس 05 آذار/مارس 2026: إنه “وفي هذا السياق، انطلقت الموجة السابعة عشرة من عملية “الوعد الصادق 4″ حيث أطلقت قوات الجو-فضاء التابعة للحرس الثوري أكثر من أربعين صاروخًا باتجاه أهداف أميركية وصهيونية، ما أدى إلى تدمير قواعد ومنظومات ومعدات للعدو”.

وأكد البيان إسقاط عشر طائرات مسيّرة للمعتدين من طرازي “هرمس” و”إم كيو-9″ في مناطق مختلفة من البلاد، بواسطة منظومات الدفاع الجوي الحديثة والمتطورة التابعة للحرس الثوري والجيش، وتحت إشراف شبكة الدفاع الجوي الموحّدة. كذلك جرى تدمير منظومة رادار تابعة للعدو الأميركي-الصهيوني، في عملية مباغتة وحاسمة نفذتها القوات البحرية للحرس الثوري، ما زاد من حالة الإحباط في صفوف العدو الخبيث”.

وأضاف “وخلال اليوم نفسه، استهدفت هجمات بالطائرات المسيّرة نفذتها القوات البرية والبحرية والجوية التابعة للقوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، من مناطق مختلفة داخل البلاد، قواعد أميركية في الكويت والبحرين، إضافة إلى أهداف محددة في الأراضي المحتلة”.

وتابع البيان “وفي محور آخر، استهدفت وحدات الصواريخ التابعة للقوات البرية في الحرس الثوري مقار وقواعد الجماعات الكردية الانفصالية والمعادية للثورة بثلاثة صواريخ، مؤكدة إصابتها بدقة عالية، ما أدى إلى مقتل وإصابة عدد من عناصر تلك الجماعات”.

كما أُعلن مقر خاتم الأنبياء عن بدء الموجة الثامنة عشرة من عملية “الوعد الصادق 4” تزامنًا مع ليلة ذكرى ميلاد “كريم أهل البيت”، الامام الحسن المجتبى (ع) على أن يُعلن عن نتائجها لاحقًا.

ووجّه البيان تذكيرًا إلى العدو المعتدي، مفاده “أن تحركات الجنود الأميركيين في قطر والبحرين، بما في ذلك انتشارهم الميداني، وكذلك استخدام الجيش الأميركي منشآت مدنية في دول الخليج الفارسي لأغراض التغطية، جميعها تقع تحت الرصد والمتابعة”.

وأشار إلى أن “مساعي حلفاء أميركا لطلب وتوفير منظومات دفاع جوي إضافية لن تغيّر من المعادلة شيئًا”.

وفي ختام البيان، حذّرت القوات المسلحة الإيرانية من أن “الدفاع المقدس والعمليات متعددة الطبقات التي تنفذها ضد المعتدين الأميركيين-الصهاينة ستتواصل بقوة وحزم أكبر”، مؤكدة أن أعداءها “سيكونون على الدوام في مواجهة خطر التدمير والهزيمة المذلة”. كما شددت على أن استمرار الاستفزاز والخداع الأميركي قد يفضي إلى انهيار كامل البنى التحتية العسكرية والاقتصادية في المنطقة.

