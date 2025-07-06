دولي

رئيس البرازيل: لكسر الصمت إزاء الإبادة التي ترتكبها “إسرائيل” في غزة

دعا الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا إلى “كسر الصمت الدولي إزاء الإبادة التي ترتكبها إسرائيل ضد المدنيين في قطاع غزة”.

وجاءت تصريحات لولا خلال كلمته الافتتاحية في قمة مجموعة بريكس التي انطلقت أعمالها في مدينة ريو دي جانيرو الاحد، وقال “لا يمكننا الاستمرار في تجاهل الإبادة التي ترتكبها إسرائيل في غزة والمجازر بحق مدنيين أبرياء، واستخدام الجوع كسلاح حرب”.

وتواصل قوات العدو الاسرائيلي وبدعم أمريكي مطلق، منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 ارتكاب جرائم إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 193 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، بجانب مئات آلاف النازحين.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام