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مسيرات استفزازية للمستوطنين الصهاينة في القدس المحتلة

نفذ مستوطنون صهاينة مساء الأحد مسيرات استفزازية تخللتها رقصات وغناء في حي الواد قرب باب المجلس أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك بالقدس المحتلة، وسط حماية مشددة من قوات العدو الإسرائيلي.

وقالت مصادر فلسطينية “تزامنت هذه الاستفزازات مع منع قوات الاحتلال لعدد كبير من المصلين الفلسطينيين، خاصة الشبان، من دخول المسجد الأقصى، خلال فترة اقتحامات المستوطنين اليومية لساحات الحرم القدسي الشريف”.

ويواصل العدو إبعاد الفلسطينيين قسريًا عن المسجد الأقصى، بمن فيهم صحفيون ومرابطون، لفترات تتراوح بين عدة أشهر وتصل إلى ستة أشهر قابلة للتجديد حتى سنة ونصف، ضمن سياسة تهدف إلى تفريغ المسجد من الوجود الفلسطيني وفرض السيطرة الإسرائيلية عليه.

وتشهد مدينة القدس تصعيدًا متواصلًا من قبل سلطات العدو، يتمثل في الاقتحامات اليومية للمسجد الأقصى، والقيود المفروضة على وصول المصلين، خاصة في أوقات الذروة والمناسبات الدينية.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام