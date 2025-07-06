الأحد   
   06 07 2025   
   10 محرم 1447   
   بيروت 23:42
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عربي وإقليمي

    مسيرات استفزازية للمستوطنين الصهاينة في القدس المحتلة

    نفذ مستوطنون صهاينة مساء الأحد مسيرات استفزازية تخللتها رقصات وغناء في حي الواد قرب باب المجلس أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك بالقدس المحتلة، وسط حماية مشددة من قوات العدو الإسرائيلي.

    وقالت مصادر فلسطينية “تزامنت هذه الاستفزازات مع منع قوات الاحتلال لعدد كبير من المصلين الفلسطينيين، خاصة الشبان، من دخول المسجد الأقصى، خلال فترة اقتحامات المستوطنين اليومية لساحات الحرم القدسي الشريف”.

    ويواصل العدو إبعاد الفلسطينيين قسريًا عن المسجد الأقصى، بمن فيهم صحفيون ومرابطون، لفترات تتراوح بين عدة أشهر وتصل إلى ستة أشهر قابلة للتجديد حتى سنة ونصف، ضمن سياسة تهدف إلى تفريغ المسجد من الوجود الفلسطيني وفرض السيطرة الإسرائيلية عليه.

    وتشهد مدينة القدس تصعيدًا متواصلًا من قبل سلطات العدو، يتمثل في الاقتحامات اليومية للمسجد الأقصى، والقيود المفروضة على وصول المصلين، خاصة في أوقات الذروة والمناسبات الدينية.

    المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام