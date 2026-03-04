الأربعاء   
   04 03 2026   
   14 رمضان 1447   
   بيروت 10:35
    عربي وإقليمي

    بالصور | أثار الدمار في مستشفى في منطقة باباجاني غرب إيران بعد عدوان صهيوني

      المصدر: موقع المنار

      بالفيديو | مظاهرات حاشدة في إيران عزاءً وتأكيداً على صمود المواطنين

      الحرس الثوري الإيراني يعلن إصابة أكثر من 10 ناقلات نفط في مضيق هرمز

      الحرس الثوري الإيراني ينفّذ هجومًا بالصواريخ والطائرات المسيّرة على قلب وشمال الأراضي المحتلة

