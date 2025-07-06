لبنان

“متعاقدو التعليم الاساسي”: كيف يمكن تمرير الزيادات للجميع دوننا؟

سألت “رابطة الاساتذة المتعاقدين في التعليم الاساسي الرسمي في لبنان” في بيان لها الاحد “كيف لوزيرة التربية والحكومة والمجلس النيابي ان يمرروا الزيادات ويدفعوا المساعدات للجميع ما عدا المتعاقدين”.

وقال البيان “ما ان تشكلت الحكومة واستلمت د. ريما كرامي وزارة التربية حتى توقف بدل الانتاجية 375$ التي كانت تدفع للاساتذة المتعاقدين شهريًا، حتى خلال فصل الصيف. وبررت وزيرة التربية ذلك بأنه اعتماد نظام مالي جديد”،و تابع “بعد اخذ ورد، اظهرت رابطة المتعاقدين بالارقام كيف خسر المتعاقدون ما بين 50 و150$ شهريا خلال العام الدراسي، كما خسروا 375$ عن كل شهر في فصل الصيف بشكل كلي”.

واضاف البيان انه “بعد تعنت وتسويف من قبل وزيرة التربية ومستشاريها أدى الى اضرابات واعتصامات ومسيرة ومظاهرة لاكثر من ثلاثة الاف استاذ متعاقد، وتدخّل رئيس الحكومة، ووعد بإنصاف المتعاقدين، ارسلت وزيرة التربية دراسة مفخخة لم تذكر للاعلام الا انها ارسلت دراسة تعويض للمتعاقدين بكافة المراحل”.

وأشار البيان الى انه “اذا كان الاصلاح والانقاذ بتصفية المتعاقدين على الحكومة والتربية السلام”، واعتبر ان “هذا الظلم والتجني والعداء للمتعاقدين قوبل بالاضرابات والاعتصامات ويستمر برفع أيدي الآلاف وعائلاتهم بالدعاء عليهم، وسيستكمل وفق كل الاطر التي يكفلها الدستور، فمن لم يعتبر أن لثلاثة الاف استاذ إسقاط حكومة وإخراج وزيرة من وزارتها، فليعتبر بكل مستبد وظالم رحل عند سقوط ورقته” .

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام