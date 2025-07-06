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قرى وبلدات البقاع الأوسط تُحيي العاشر من محرم: حضورٌ حاشد ومسيراتٌ تعبّر عن الوفاء لنهج كربلاء

أحيت قرى وبلدات البقاع الأوسط يوم وليلة العاشر من محرّم بمجالس عزاء، ومسيرات راجلة، ومضائف حسينية، في مشهدٍ اختصر حب الإمام الحسين (عليه السلام) وعبّر عن حضورٍ عاشورائي متجذر في وجدان أهل الوفاء.

ففي مشهد يفيض بالإيمان والتضحية، لبّى أهالي القرى والبلدات النداء الحسيني، يتقدّمهم أهالي الشهداء الذين جادوا بأبنائهم في سبيل النهج الحسيني المقاوم. جابت المواكب الراجلة الشوارع والساحات، تتردّد فيها الهتافات الحسينية، وتُذرف فيها الدموع من قلوبٍ لا تنكسر.

عند مقام سيد شهداء المقاومة الإسلامية السيد عباس الموسوي (رضوان الله عليه)، تجمّعت المسيرات الآتية من سرعين والنبي شيت، وسط حضور كثيف لأهالي البلدات وعوائل الشهداء. وفي ساحة رياق، التقت المواكب الحسينية المنطلقة من علي النهري ورياق وحارة الفيكاني، وارتفعت صرخات “يا حسين” في مواكب اللطم التي عمّت المكان.

وفي بيت شاما، وتمنين، وكرك نوح، وحزرتا وغيرها من البلدات، رفعت الرايات الحسينية والقبضات، وعلت هتافات “هيهات منّا الذلة” و”لبيك يا حسين”، في تأكيد متجدد على التمسك بنهج الإمام الحسين (عليه السلام).

إلى جانب المسيرات، انتشرت المضائف الحسينية على مفارق الطرق وأمام الحسينيات، تقدّم المياه والطعام للزوار والعابرين حبًا بالإمام الحسين (عليه السلام) وآل بيته الأطهار.

وفي مشهد مهيب عشية العاشر، انطلقت مئات المواكب الراجلة من مختلف بلدات البقاع الأوسط نحو مدينة بعلبك، سيرًا على الأقدام باتجاه مقام السيدة خولة (عليها السلام)، حيث اصطفت المضائف على طول الطريق الدولي، تحمل لوحات العزاء، وتقدّم خدمات الضيافة والمواساة، وتواكب المشاركين بالدعاء والدعم، في تأكيد على تجذّر العهد والولاء لنهج كربلاء.

المصدر: موقع المنار