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بعلبك تحيي عاشوراء بمسيرات حاشدة تجسيدًا للوفاء لنهج الإمام الحسين (ع)

أحيت قرى ومدن منطقة البقاع يوم العاشر من محرم بمسيرات عاشورائية حاشدة، شارك فيها الأهالي من مختلف الأعمار، مجددين العهد والوفاء للإمام الحسين بن علي (عليه السلام) في ذكرى استشهاده في كربلاء.

ففي مدينة بعلبك، انطلقت المسيرة العاشورائية من أمام مقام السيدة خولة (عليها السلام) بعد تلاوة المصرع الحسيني، يتقدّمها حملة الرايات وصور قادة مسيرة المقاومة والشهادة، مرورًا بالفرق الكشفية وفرق اللطم التي ارتدى أفرادها الأكفان، وسط مشاركة جماهيرية واسعة، رفعت خلالها الأصوات والهتافات المؤكدة على المضي في طريق الإمام الحسين (عليه السلام) ونهج الشهداء.

كما حضرت الزينبيات في صفوف المسيرة، مردّدات شعارات الولاء والوفاء، لتختتم المسيرة في شارع رأس العين أمام مسجد المصطفى، بكلمة لرئيس الهيئة الشرعية في حزب الله الشيخ محمد يزبك.

وفي بلدات غربي بعلبك، أحيت بلدة شمسطار ذكرى عاشوراء بمسيرة انطلقت من أمام حسينية البلدة بعد قراءة المصرع الحسيني، وتقدّمتها الفرق الكشفية وحملة الرايات وصور القادة، وسط مشاركة شعبية واسعة.

وشهدت بلدة طاريا مسيرة مماثلة، جابت شوارع البلدة بمشاركة واسعة من الأهالي، كما أقيمت مسيرات في بلدات بوداي، الحفير الفوقا، العلاق، وفلاوى، التي شهدت حشودًا لبت نداء العاشر وسارت على درب كربلاء.

وفي الحفير التحتا وبلدة كفردان، نظمت مسيرات شارك فيها أهالي القرى على وقع الشعارات الحسينية، كذلك شهدت بلدات بيت صليبي وحدث بعلبك مسيرات خُتمت بتلاوة زيارة عاشوراء.

أما في بلدات البقاع الشمالي، فقد أُحييت مراسم العاشر من محرم بمسيرات ومجالس عزاء، أبرزها في بلدة أمهز، التي شهدت مسيرة شعبية ضخمة، وكذلك في بلدة البزالية، حيث جابت المسيرة شوارع البلدة مفعمةً بهتافات الولاء الحسيني والتأكيد على المضي في طريق عاشوراء ونهج الإمام الحسين (عليه السلام).

المصدر: موقع المنار