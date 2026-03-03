العدوان الاسرائيلي على لبنان مستمر ويتوسع

أفاد مراسل المنار في الجنوب بأن الطيران الحربي المعادي شن سلسلة غارات استهدف المنطقة الواقعة بين بلدتي الطيبة وديرسريان، كما طاولت الغارات مدينة الخيام وبلدات طيرفلسيه -الخرايب – كفرمان.

كما واشار مراسلنا ايضا عن قيام العدو الاسرائيلي بقصف مدفعي معادي استهدف بلدات مارون الرأس و يارون وعيتا الشعب وبلدتي صير الغربية وبلدة الطيبة، واستهدف بالقذائف الفوسفورية بلدة يحمر.

وفي السياق نفسه افاد مراسلنا عن انسحاب الجيش اللبناني من أكثر من 50 موقعا حدوديا ونقطة مستحدثة بالقرب من الحدود الأمر الذي افسح في المجال امام عدد من التوغلات البرية التي نفذها العدو أبرزها في عيتا الشعب ويارون وتل النحاس.

المصدر: موقع المنار