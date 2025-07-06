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في الخيام وكفركلا… رايات العاشر ترتفع من تحت الركام: “ما تركناك يا حسين”

في مدينة الخيام جنوب لبنان، المدينة التي كتبت سطور المجد بدماء شهدائها، عادت الأصوات الحسينية تملأ فضاءها في مسيرة العاشر من محرم، لتجدد العهد وتبعث الحياة في ذاكرة المكان. من الخيام، مدينة الشهداء، صدحت الحناجر مبايعةً الإمام الحسين (عليه السلام): ما تركناك يا حسين، لتبقى هذه البيعة خالدة بخلود الأسباب.

في الأزقة التي تناثرت حجارتها من شدة القصف، والتي ساحت فيها دماء المقاومين ذات يوم، لا تزال الخيام تنبض بالحكايات. اليوم، سارت المدينة من جديد، بأقدام شبابها وأطفالها وشيوخها ونسائها، على الطرقات نفسها التي أراد العدو طمس ذاكرتها وهويتها فيها.

ارتفعت الهتافات: هيهات منا الذلة… هيهات منا الذلة، في مشهد تماهى مع بطولة الأمس، كأنها صرخة المقاومين تعود من جديد في وجه دبابات الاحتلال، واليوم يرددها أبناء المدينة على أنقاض البيوت وركام القصف، ليخترقوا جدران الصمت التي حاول العدو تشييدها.

فالمدينة التي قدّمت الشهداء في الأمس، ترفع اليوم راياتهم، وتواجه بها أطماع الاحتلال، مجددة العهد مع الحسين (عليه السلام) والسائرين على دربه.

وفي بلدة كفركلا الحدودية، كان الحضور الحسيني راسخًا كما في كل عام. فغداة مسيرة الولاء والبيعة، أقيمت تلاوة المصرع الحسيني على الأرض التي أرادها العدو أرضًا يبابًا، لكنها ارتوت من الوفاء لتزهر مجددًا، وتعلن أن البيعة للحسين (عليه السلام) لا تزال عهدًا ثابتًا على طريق المقاومة والثبات.

المصدر: موقع المنار