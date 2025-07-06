لبنان

النائب الموسوي: العدو لا يفهم إلا بلغة القوة

أكد عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب إبراهيم الموسوي أن “أي حديث عن نزع سلاح المقاومة يجب أن يُسبَق بخطة وطنية جدية لحماية لبنان من التهديدات والاعتداءات الصهيونية المستمرة”.

وقال الموسوي في كلمته خلال مشاركته في مسيرة العاشر من محرم في مقام سيد شهداء المقاومة السيد عباس الموسوي ببلدة النبي شيت البقاعية إن “الطرح المتكرر حول سلاح المقاومة في ظل غياب الضمانات الواقعية، يُشكّل مقامرة بمصير الوطن”، مشددًا على أن “العدو لا يفهم إلا بلغة القوة والردع”.

وأكد الموسوي أن “شباب المقاومة ليسوا فقط رجال ميدان، بل هم أيضًا طلاب علم وثقافة، يسعون لبناء وطن مزدهر يليق بشعبهم”، واضاف “من يصنع الحياة هم الشهداء والجرحى والمجاهدون الذين رسموا بدمهم درب الكرامة والسيادة”.

وأشار الموسوي الى ان “المقاومة باقية ما بقيت دماء أبنائها وعزم بيئتها الصلبة، وهي لن تنكسر أمام أي تهديد أو مؤامرة، لأنها تسير بروح الحسين ونهج كربلاء”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام