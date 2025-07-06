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في ذكرى العاشر من محرم.. حشود مليونية في صنعاء تؤكد المضي في مواجهة المستكبرين حتى النصر للمستضعفين

شهدت العاصمة اليمنية صنعاء، عصر اليوم الأحد، خروجاً عاشورائياً مليونياً حاشداً، إحياءً لذكرى استشهاد الإمام الحسين بن علي (عليهما السلام)، وتحت شعار “هيهات منا الذلة”، حيث احتشدت الجماهير في شارع المطار لتجدد العهد بالسير على نهج سيد الشهداء، وتأكيداً على الموقف الثابت في مواجهة قوى الاستكبار العالمي ونصرة المستضعفين.

وقد علت الهتافات المدوية بشعار البراءة من أعداء الله، ونداء الحرية الذي أطلقه الإمام الحسين (عليه السلام)، وسط أجواء ثورية جسّدت ارتباط الشعب اليمني العميق بروح عاشوراء، ووقوفه إلى جانب الشعب الفلسطيني ومقاومته في غزة، رغم الضغوط والحصار المفروض عليه.

وأكد المشاركون أن عاشوراء تمثل في الوعي اليمني رمزًا للتحرر والثورة في وجه الظلم والطغيان، وأن الشعب اليمني يستلهم من ثورة الإمام الحسين العزم والإرادة في التصدي للهيمنة الأميركية والصهيونية وعملائهما في المنطقة، الذين يواصلون مؤامراتهم ضد الشعوب الحرة.

وشدّد المحتشدون على أن الإمام الحسين لا يخص طائفة دون أخرى، بل هو رمز إسلامي جامع لكل الأحرار، وأن ثورته الخالدة ستظل منارة لكل من يرفض الذل والهوان، معتبرين أن من يهيّئ الساحة للهيمنة الأميركية والصهيونية أشد خطرًا ممن قاتلوا الإمام الحسين في كربلاء.

كما جدّد أحرار اليمن العهد والولاء لسبط رسول الله (صلى الله عليه وآله)، مؤكدين أن إحياء ذكرى عاشوراء هو تجسيد عملي للارتباط بأعلام الهدى، ومواصلة للنهج المقاوم حتى تحقيق النصر على أعداء الأمة.

وأعلن المشاركون تفويضهم الكامل لقائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، في اتخاذ ما يلزم من قرارات وخيارات لردع العدوان ودعم المقاومة الفلسطينية، مجددين الجهوزية لخوض معركة “الفتح الموعود والجهاد المقدس”، بالتوازي مع استمرار العمليات العسكرية للقوات المسلحة اليمنية، والفعاليات الشعبية والرسمية، وحملات المقاطعة الاقتصادية للبضائع الأميركية والصهيونية.

وفي هذا السياق، أكدت الحشود اليمنية أن صنعاء ستظل حاضرة في ميدان المواجهة، حاملة لراية الإمام الحسين (عليه السلام)، ووفية لتضحياته، وماضية على دربه حتى زوال الطغيان وانتصار الحق.

المصدر: المسيرة نت