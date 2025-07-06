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الخارجية الأوكرانية: مفاوضات انضمامنا إلى “الناتو” أصبحت “سامة”

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأوكرانية جورجي تيخي أن مفاوضات انضمام بلاده إلى حلف “الناتو” أصبحت “سامّة”، مشيراً إلى أن جولات جديدة من النقاشات لا تُحقق أي تقدم.

وقال تيخي إنّ مشكلة النقاش حول عضوية أوكرانيا في حلف شمال الأطلسي، أصبح باختصار “ساماً للغاية”، متابعاً “طُرحت جميع الحجج، وقُدّمت جميع الحجج المضادة، وكل جولة جديدة من النقاش تنتهي بالنتيجة ذاتها”.

وأكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته، في مقابلة مع “بلومبرغ”، في آذار/مارس الماضي، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أزال قضية انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي من طاولة المفاوضات.

وفي شباط/فبراير الماضي، قال وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث إنّ “الولايات المتحدة لا تعتقد أن عضوية أوكرانيا في حلف شمال الأطلسي هي نتيجة واقعية للتسوية الدبلوماسية للصراع مع روسيا”.

من جانبه، أشار الرئيس البولندي، كارول نافروتسكي، إلى أن انضمام أوكرانيا إلى حلف “الناتو” أمر غير جدير بالنقاش في الوقت الراهن، ولا توجد أي إمكانية لانضمام أوكرانيا إلى “الناتو” لأنها في حالة حرب.

المصدر: مواقع إخبارية