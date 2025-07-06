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مجازر جديدة بحق النازحين في غزة

ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد مجازر جديدة بحق نازحين في قطاع غزة، في وقت تتجه فيه الأنظار إلى المفاوضات المرتقبة في العاصمة القطرية الدوحة بشأن وقف محتمل لإطلاق النار. وفي السياق، أعلنت وزارة الصحة في القطاع عن سقوط 80 شهيداً و304 مصابين إثر الغارات المعادية على القطاع خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

“بدي أكل يا ماما… ازهقت دقّة نفسي بالحلاوة”…. إسراء أبو شاويش تحكي عن أحلام طفلتها روز في ظل حرب التجويع قبل أن يقتلها الاحتلال مع والدها في قصف على خانيونس pic.twitter.com/gVEcyvlZsc — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) July 6, 2025

كما أفادت مصادر في مستشفيات غزة بأن 38 فلسطينيا، بينهم نساء وأطفال، استشهدوا في غارات على القطاع منذ فجر اليوم، بينهم 29 بمدينة غزة.

وفي التفاصيل، أفادت مصادر فلسطينية باستشهاد 12 شخصا وإصابة آخرين جراء غارات إسرائيلية استهدفت منازل تؤوي نازحين في حي الشيخ رضوان (شمالي مدينة غزة).

وقالت المصادر ذاتها إنه تم انتشال سيدة على قيد الحياة، وإن معظم المصابين من النساء والأطفال وحالة بعضهم خطيرة.

وفي حي التفاح شرقي مدينة غزة، استشهد 5 أشخاص في غارتين منفصلتين، في حين أصيب عدد من الأشخاص إثر قصف على حي الزيتون جنوب شرقي المدينة، بحسب مصادر في مستشفى المعمداني.

ومن جانبها قالت قناة الأقصى الفضائية إن طيران الاحتلال نفذ اليوم حزاما ناريا على المناطق الشرقية لمدينة غزة، والتي تضم أحياء على غرار التفاح والشجاعية.

كما نسفت قوات الاحتلال عدة منازل في تلك المناطق، وفقا للمصادر نفسها.

وإلى الشمال من غزة، تعرضت مناطق في جباليا لغارات جوية عنيفة رافقها قصف مدفعي، وفقا لمصادر فلسطينية.

وفي تطورات ميدانية أخرى، استشهد 5 أشخاص، بينهم 3 أطفال، صباح اليوم في قصف من مُسيرة إسرائيلية على خيمة نازحين في منطقة المواصي غرب خان يونس (جنوبي قطاع غزة).

وفي وقت لاحق اليوم، استشهد 4 منهم 3 أطفال في قصف إسرائيلي جديد لخيمة نازحين في المنطقة نفسها.

ونشرت وسائل إعلام فلسطينية صورا تظهر مصابين بجروح خطيرة في مجمع ناصر الطبي بخان يونس.

#شاهد| وصول عدد من الشــهداء، بينهم ثلاثة أطفال، وعدد من الإصابات إلى مستشفى ناصر، جراء قصف الاحتلال خيمة نازحين في منطقة المواصي غرب خانيونس، تزامنًا مع قصف عنيف استهدف وسط المدينة. pic.twitter.com/3OPrHCyTVZ — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) July 5, 2025

وقالت المصادر نفسها إن المدفعية الإسرائيلية استهدفت محيط مجمع ناصر الطبي.

وبالتزامن، نفذت قوات الاحتلال عمليات نسف جديدة للمباني السكنية (وسط وشرق مدينة خان يونس).

وعلى غرار مدينة غزة ومناطقها الشرقية، تتعرض خان يونس لقصف جوي ومدفعي كثيف.

وفي إطار هذا التصعيد، تواترت الأيام الماضية الاستهدافات الإسرائيلية لتجمعات النازحين في منطقة المواصي مما أسفر عن عدة مجازر.

وفي جنوب القطاع أيضا، أفاد الإسعاف والطوارئ باستشهاد شخص وإصابة آخرين بنيران الاحتلال الإسرائيلي قرب مركز مساعدات شمال مدينة رفح.

ومنذ استئناف إسرائيل عدوانها على غزة عقب انقلابها على اتفاق وقف إطلاق النار في مارس/آذار الماضي، استشهد نحو 6800 فلسطيني وأصيب ما يقرب من 24 ألفا، وفق حصيلة نشرتها وزارة الصحة في القطاع.

ومن بين الشهداء أكثر من 700 شهيد استهدفتهم قوات الاحتلال في محيط مراكز توزيع المساعدات التي تديرها ما تسمى “مؤسسة غزة الإنسانية” التي تعمل باتفاق أميركي إسرائيلي.

#فيديو| "انعدمت طفولتي"، هكذا يلخص الطفل ركان العواودة (13 عامًا) معاناته حيث فقد أصابع يده وتضررت عينه إثر انفجار علبة تونة من مخلفات الجيش الصهيوني أثناء بحثه عن طعام بين ركام الحرب. pic.twitter.com/kfmcBMEjzu — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) July 5, 2025

المصدر: مواقع إخبارية