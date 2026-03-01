لاريجاني: سنشكّل مجلس قيادة مؤقتاً قريباً وصواريخ إيران على أميركا والكيان الإسرائيلي ستكون أكثر إيلاماً

قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني، خلال مقابلة تلفزيونية اليوم الأحد، إن «الأعداء ألحقوا شتى أنواع الأذى بالشعب الإيراني، الذي قاوم وصمد في وجه هذه التحديات».

وأضاف أن «شهادة قائد الثورة الإسلامية آية الله العظمى الإمام السيد علي الخامنئي حادثة مريرة جداً للشعب الإيراني»، مردفاً: «سنحرق قلب أميركا والصهاينة كما أحرقوا قلوبنا على شهادته».

وتابع لاريجاني قائلاً إن «الأعداء افتعلوا الفتنة الأخيرة لإيجاد التفرقة بين الشعب الإيراني أولاً، ومن ثم تهيئة الظروف للضربة النهائية».

وأضاف: «توصل الأعداء إلى هذه النتيجة، وهي أنه ما دامت قيادة إيران بيد الإمام الخامنئي، فإنهم لن يحققوا أهدافهم، لذلك قرروا أولاً استهدافه».

وأعلن أنه «سيتم قريباً تشكيل مجلس قيادة مؤقت وانتخاب قائد جديد». وأردف قائلاً: «على الزمر التي تخطط لتقسيم إيران ألّا تتصور أن بإمكانها اقتطاع جزء من إيران، وردّنا على هؤلاء سيكون مثل ردّنا يوم أمس».

وأضاف أن «أميركا والكيان الإسرائيلي يريدان نهب ثروات إيران وتقسيمها، وعلينا أن نختار بين قبول الاستسلام وبالتالي نهب وتقسيم إيران، أو المقاومة».

وتابع لاريجاني قائلاً: «يجب أن يتضح للأميركيين، وللأبد، أنهم لا يستطيعون التحدث بغطرسة مع الشعب الإيراني».

وأضاف: «في الحرب السابقة كانت لدينا خسائر كبيرة، لكن يوم أمس كان عدد شهدائنا قليلاً جداً. القوات المسلحة، من خلال تجربة الحرب السابقة، لديها سيطرة على الأمور».

وختم بالقول: «صواريخ إيران التي أُطلقت على أميركا والكيان الإسرائيلي يوم أمس كانت موجعة، وستكون اليوم أكثر إيلاماً».

المصدر: موقع قناة العالم