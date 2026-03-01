الرئاسة العراقية تعزي باستشهاد الامام السيد علي الخامنئي: نؤكد تضامن العراق مع الشعب الإيراني في هذا المصاب الجلل

عزت الرئاسة العراقية باستشهاد الامام السيد علي الخامنئي . وقالت: ببالغ الحزن والأسى، تلقينا نبأ استشهاد سماحة المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية السيد علي خامنئي وعددا من القادة الايرانيين ، بعد مسيرة حافلة بالعطاء والنضال في خدمة بلده وشعبه.

اضافت : لقد كان الفقيد شخصية محورية في تاريخ الجمهورية الإسلامية، وارتبط اسمه بمحطات مفصلية في مسار الدولة الإيرانية المعاصرة، حيث اضطلع بدور بارز في ترسيخ مؤسساتها، والدفاع عن سيادتها، وتبنّي قضايا أمته وفق ما آمن به من مبادئ ورؤى.

وتابعت: إذ نتقدم بأحرّ التعازي إلى قيادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وإلى الحكومة والشعب الإيراني الصديق، باستشهاده الى جانب عدد من القادة والمسؤولين في إيران فإننا نؤكد تضامن العراق مع الشعب الإيراني في هذا المصاب الجلل، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يلهم ذويه ومحبيه الصبر والسلوان. وفي هذا الظرف الدقيق الذي تمر به المنطقة، نجدد موقف العراق الثابت الداعي إلى وقف الحرب على إيران، وضرورة تغليب لغة الحوار والتهدئة، ومنع التصعيد الذي من شأنه أن يفاقم الأزمات ويهدد أمن واستقرار شعوب المنطقة.

واكدت إن العراق، الذي عانى طويلاً من ويلات الحروب والصراعات، يؤمن بأن الحلول السياسية والدبلوماسية هي السبيل الأمثل لتجنيب المنطقة المزيد من المآسي.