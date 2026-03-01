الأحد   
   01 03 2026   
   11 رمضان 1447   
   بيروت 08:00
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عربي وإقليمي

    الحرس الثوري الإيراني: استهدفنا بالموجة 6 من “الوعد الصادق 4” الأراضي المحتلة والقواعد الأميركية في المنطقة بالصواريخ والمسيّرات




      اعلنت دائرة العلاقات العامة في الحرس الثوري في بيان ان “الموجة السادسة من عملية «الوعد الصادق 4» نفذت عبر هجمات صاروخية وبطائرات مسيّرة واسعة النطاق استهدفت الأراضي المحتلة والقواعد العسكرية الأميركية في المنطقة.”

      واشار البيان الى انه  تم “استهداف 27 نقطة من القواعد الأميركية في المنطقة، إضافة إلى قاعدة تل نوف، ومقرّ القيادة العامة لجيش الاحتلال في هكريا، والمجمّع الكبير للصناعات الدفاعية في تل أبيب، ضمن الأهداف التي طالتها الهجمات”.

       وأكد الجرس في بيانه أن “القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية لن تسمح بتوقّف صفارات الإنذار في الأراضي المحتلة والقواعد الأميركية، وستنفّذ، عبر ضربات متتالية ومؤلمة، مرحلة مختلفة وقاسية من الانتقام”.

      المصدر: الاعلام الحربي

      مواضيع ذات صلة

      مواقف لبنانية وعربية متضامنة مع ايران ومستنكرة العدوان الصهيو اميركي السافر الذي طالها

      مواقف لبنانية وعربية متضامنة مع ايران ومستنكرة العدوان الصهيو اميركي السافر الذي طالها

      حركة المجاهدين الفلسطينية: لقد قاد الإمام الخامنئي مشروعاً نهضوياً أعاد الاعتبار لقضايا الأمة

      حركة المجاهدين الفلسطينية: لقد قاد الإمام الخامنئي مشروعاً نهضوياً أعاد الاعتبار لقضايا الأمة

      الحكومة الإيرانية تعلن استشهاد الامام السيد علي خامنئي وتقرّ حدادًا عامًا لأربعين يومًا

      الحكومة الإيرانية تعلن استشهاد الامام السيد علي خامنئي وتقرّ حدادًا عامًا لأربعين يومًا