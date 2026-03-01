الحرس الثوري الإيراني: استهدفنا بالموجة 6 من “الوعد الصادق 4” الأراضي المحتلة والقواعد الأميركية في المنطقة بالصواريخ والمسيّرات







اعلنت دائرة العلاقات العامة في الحرس الثوري في بيان ان “الموجة السادسة من عملية «الوعد الصادق 4» نفذت عبر هجمات صاروخية وبطائرات مسيّرة واسعة النطاق استهدفت الأراضي المحتلة والقواعد العسكرية الأميركية في المنطقة.”

واشار البيان الى انه تم “استهداف 27 نقطة من القواعد الأميركية في المنطقة، إضافة إلى قاعدة تل نوف، ومقرّ القيادة العامة لجيش الاحتلال في هكريا، والمجمّع الكبير للصناعات الدفاعية في تل أبيب، ضمن الأهداف التي طالتها الهجمات”.

وأكد الجرس في بيانه أن “القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية لن تسمح بتوقّف صفارات الإنذار في الأراضي المحتلة والقواعد الأميركية، وستنفّذ، عبر ضربات متتالية ومؤلمة، مرحلة مختلفة وقاسية من الانتقام”.

المصدر: الاعلام الحربي