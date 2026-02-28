السبت   
   28 02 2026   
   10 رمضان 1447   
   بيروت 21:08
    تقارير مصورة

    مئات الشهداء والجرحى جراء العدوان الأمريكي الإسرائيلي على ايران

    يتواصا العدوان الصهيو-أميركي على الجمهورية الاسلامية الإيرانية، والذي كان بدأ مع ساعات الصباح الأولى واستهدف مناطق سكنية ومأهولة في عدد من المدن والمناطق الإيرانية.

    وأعلنت هيئة الإذاعة الإيرانية ارتقاء أكثر من ثمانين شهيدة من طالبات مدرسة ابتدائية في منطقة ميناب جنوبي ايران، من جراء استهدافها من قبل العدوان الصهيو أميركي.

    وأفادت المصادر بأن فرق الطوارئ والإغاثة مستمرة في عمليات الانتشال للبحث عن مزيد من الضحايا. وحذر مسؤول ايراني كبير من هجمات إضافية على المدنيين والبنى التحتية الحيوية.

    المزيد من التفاصيل مع مراسلنا في طهران محمد حسن قاسم.

    المصدر: موقع المنار

