عون وسلام يبحثان مؤتمر دعم الجيش وتطورات الأوضاع في الجنوب والبقاع

أعلنت رئاسة الجمهورية اللبنانية أن رئيس الجمهورية جوزاف عون عرض مع رئيس الحكومة نواف سلام الأوضاع العامة في البلاد، ولا سيما في الجنوب والبقاع، في ضوء الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة.

كما تطرق الجانبان إلى التحضيرات الجارية لانعقاد المؤتمر الدولي لدعم الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي، المقرر عقده في باريس الشهر المقبل، والاتصالات القائمة لتأمين الدعم اللازم للمؤسستين العسكرية والأمنية.

وبحث الرئيسان كذلك في الإجراءات المتخذة لمعالجة حوادث انهيار المباني في مدينة طرابلس، بما يشمل إيواء المتضررين وأعمال التدعيم للمباني المهددة بالانهيار، إضافة إلى التدابير الوقائية لمنع تكرار هذه الحوادث.

وأكدت الرئاسة استمرار التنسيق بين الجهات المعنية لمتابعة التطورات الأمنية والخدماتية وضمان الاستجابة السريعة للاحتياجات الملحّة.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام