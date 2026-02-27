عراقجي يبحث مع نظيره المصري التطورات الإقليمية وملف المفاوضات مع واشنطن

أجرى وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية عباس عراقجي اتصالاً هاتفياً مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، جرى خلاله بحث التطورات الإقليمية وآخر المستجدات السياسية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن الاتصال تناول مسار المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة، ولا سيما الاجتماع الأخير الذي عُقد في جنيف.

وخلال المكالمة، أطلع عراقجي نظيره المصري على نتائج المشاورات الجارية، مؤكداً التزام طهران اعتماد الدبلوماسية سبيلاً لمعالجة القضايا العالقة، ومشدداً على أن نجاح هذا المسار يتطلب جدية وواقعية من الطرف الآخر، وتجنب أي سوء تقدير أو مبالغة.

ويأتي هذا التواصل في إطار التشاور المستمر بين طهران والقاهرة حول الملفات الإقليمية الحساسة وتطورات المشهد الدولي.

المصدر: وكالة مهر