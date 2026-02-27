لبنان | المنخفض الجوي أدّى إلى أمطار طوفانية… والثلوج لامست الـ 500 متر في عكار للمرة الأولى

في ظل المنخفض الجوي الذي يضرب لبنان، لامست الثلوج الـ 700 متر في المناطق الشمالية اللبنانية، وكانت ملحوظة اكثر من سائر المناطق اللبنانية، بسبب الرياح الشمالية الباردة القادمة من تركيا مباشرة، وتساقطت بغزارة بين 400 متر و 500 متر ممزوجة بالمطر.

ولامست الثلوج في عكار عتبة الـ 500 متر للمرة الأولى هذا العام، فغطّت المرتفعات والبلدات الجبلية بطبقةٍ بيضاء، وأعادت البرودة القارسة إلى المنطقة.

وعلى الفور، عملت الجرافات والآليات التابعة للبلديات واتحاداتها على فتح الطرق الرئيسية والفرعية، لا سيما في القرى المرتفعة، لتسهيل حركة المواطنين ومنع عزل أي بلدة نتيجة تراكم الثلوج.

كما سُجّل هطول أمطار غزيرة في مختلف المناطق، ما أدى إلى ارتفاع منسوب الأنهر، ولا سيما نهر الأسطوان الذي ارتفع منسوبه بشكل ملحوظ.

هذا وسيطرت الكتلة القطبية على الحوض الشرقي للبحر الابيض المتوسط وتدنت درجات الحرارة، وستلامس هذه الليلة ومساء غد السبت ال 6/7/8 درجات ساحلا و -1/-3 جبلا و -2/-4 بقاعاً.

كما شهد لبنان صباح يوم امس الخميس امطاراً طوفانية خلال ساعات الفجر والصباح خفّت وتيرتها بعد الظهر وتحولت الى ثلوج متفرقة على الجبال بين مساء امس وصباح اليوم الجمعة بخاصة في شمال لبنان.

وفي السياق، أفادت غرفة التحكم المروري بأن الطرق الجبلية المقطوعة بسبب تراكم الثلوج هي: عيناتا – الارز، كفرذبيان، حدث – بعلبك، العاقورة، حدث – بعلبك، الهرمل، سير- الضنية، معاصر- الشوف، كفريا، تنورين – الفوقا وحدث – الجبة.

هذا وأدّت الثلوج التي تساقطت صباحاً، إلى عرقلة حركة المرور في البلدات التي يزيد ارتفاعها عن الـ 1200 متر، إلا للسيارات المجهزة، وقطعت الطريق الرئيسية بين الشوف والبقاع عبر معاصر الشوف-الارز-كفريا.

كما تسببت العاصفة بتوقف الدروس في عدد من مدارس المنطقة في قضاءي الشوف وعاليه. وترافقت الثلوج التي جاءت بشكل متقطع مع ضباب كثيف وتدنٍ في درجات الحرارة.

المصدر: الوكالة الوطنية