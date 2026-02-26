“أكسيوس”: زيلينسكي يأمل وقف الحرب نهاية العام وترامب يريد التسوية في غضون شهر

كشف موقع “أكسيوس” نقلا عن مسؤول أوكراني لم يعلن اسمه، أن فلاديمير زيلينسكي أعرب خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن أمله في تسوية النزاع بحلول نهاية العام.

ووفقا للموقع، فإن “المكالمة الهاتفية التي استمرت ثلاثين دقيقة كانت أول محادثة بين ترامب وزيلينسكي بعد لقائهما في دافوس في كانون الثاني / يناير”.

ونقل التقرير عن مسؤولين أوكرانيين لم يكشف عن أسمائهم أن زيلينسكي أعرب عن أمله في إنهاء النزاع هذا العام. وتابع الموقع نقلا عن المسؤول الأوكراني: “رد ترامب بأن الحرب استمرت طويلا، وأنه يفضل أن تنتهي في غضون شهر”.

يأتي هذا في وقت تشهد فيه المنطقة جهودا دبلوماسية مكثفة، مع استمرار المفاوضات الثلاثية بين روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا في جنيف.

وأعلن نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس أن واشنطن تحرز تقدما في مفاوضات التسوية الأوكرانية مع كل من روسيا وسلطات كييف، معربا عن تفاؤل الرئيس دونالد ترامب بإمكانية إنهاء النزاع.

يُذكر أن الجولة الأخيرة من المفاوضات الثلاثية بين روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا عُقدت في جنيف في 17-18 شباط / فبراير، وأعلن الجانبان الروسي والأوكراني عن إحراز تقدم وعقد جولة جديدة قريبا.

وكان المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف قد أفاد في 22 شباط / فبراير بإمكانية عقد مفاوضات خلال ثلاثة أسابيع، قد تفتح الباب أمام لقاء ثلاثي يجمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب وفلاديمير زيلينسكي.

