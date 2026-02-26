هنغاريا تربط الموافقة على عقوبات ضد روسيا وقرض لكييف بضخ أنبوب “دروجبا” للنفط

اعتبر محلل سياسي هنغاري أن بودابست لن توافق على عقوبات أوروبية جديدة ضد روسيا ومنح أوكرانيا قرضا بحجم 90 مليار يورو إن لم يعد إطلاق توريدات النفط الروسي عبر أنبوب “دروجبا”.

وقال المحلل السياسي في مؤسسة “سازادفيغ” الهنغارية زولتان كيسيلي في حديث لوكالة “نوفوستي” الروسية، يوم الأربعاء، إن “الحكومة الهنغارية كانت تشترط استئناف عمل أنبوب “دروجبا” لمنح القرض العسكري بحجم 90 مليار يورو والموافقة على الحزمة الـ 20 من العقوبات”.

وأضاف أن “الحكومة الهنغارية لن ترفع الفيتو إلا بعد استئناف توريدات النفط”.

وأشار إلى أنه “مقابل رفع الفيتو تنتظر هنغاريا من أوكرانيا الامتناع عن الاستهداف المتعمد للبنية التحتية للطاقة في المستقبل، التي تستخدمها هنغاريا وسلوفاكيا”.

يذكر أن هنغاريا عرقلت منح الاتحاد الأوروبي قرضا لأوكرانيا بحجم 90 مليار يورو حتى استئناف توريدات النفط الروسي عبر أنبوب “دروجبا”.

واتهمت هنغاريا أوكرانيا بمنع التوريدات لأسباب سياسية ومحاولة التأثير على الانتخابات التشريعية في نيسان / أبريل القادم وتشجيع المعارضة في البلاد.

المصدر: وكالة نوفوستي الروسية