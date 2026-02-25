عراقجي: من الممكن التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن

صرّح وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي اننا أحرزنا بعض التقدم في الجولة السابقة من المفاوضات، وتمكّنا من التوصل إلى نوع من التفاهم، وأعتقد أننا نستطيع بناء اتفاق على أساس هذا التفاهم. وقال: أعتقد أنه من الممكن التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن ومنصف.

وقال عراقجي: نحن على أتم الاستعداد، ليس لأننا نريد الحرب، بل لأننا نريد منعها. وأضاف: “لا يوجد خيار عسكري لبرنامج إيران النووي السلمي. إذا كان هناك أي قلق، أو سؤال، أو غموض، فنحن على استعداد لمعالجته. نحن مستعدون للإجابة على الأسئلة، ومعالجة المخاوف، لكننا لسنا مستعدين للتخلي عن حقنا في الاستخدام السلمي للتكنولوجيا النووية. هذا هو موقفنا ورغبتنا. لذلك أعتقد أنه في جنيف غدًا ، هناك إمكانية للتوصل إلى حل متفق عليه، وعادل، ومتوازن.”