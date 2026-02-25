الأربعاء   
   25 02 2026   
   7 رمضان 1447   
   بيروت 18:31
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    تقارير مصورة

    رئاسة الجمهورية تنفي مزاعم يوسف رجي حول تهديدات إسرائيلية

    نقلت صحفٌ لبنانيةٌ وعربيةٌ عن مصادرَ في رئاسةِ الجمهوريةِ اللبنانية نفيَها ادعاءاتِ وزيرِ الخارجيةِ يوسف رجي حولَ تبلغِ لبنانَ رسمياً من قبلِ وسطاءَ او ديبلوماسيين باَنَّ اسرائيلَ تنوي ضربَ بنًى تحتيةٍ او مرافقَ عامةٍ وخصوصاً المطار.

    واكّدت المصادرُ لصحيفةِ الجمهورية انَّ ما تحدثَ عنه رجي يُسألُ عنه شخصياً، ولا علمَ لأركانِ الدولةِ به مؤكدةً انَ أيَ اتصالٍ بينَ رجي وبعبدا او عينِ التينة او السراي الحكومي لم يَحصُل للإبلاغِ عن هذه المعلومات، وبالتالي لا يمكنُ إدراجُها إلّا ضمنَ التهويلِ والتخويف. وفقَ المصادر.

    المصدر: موقع المنار

    مواضيع ذات صلة

    تقرير مصور |  الجنوب يتذكر فارسا تجوّل بين حاجات أبنائه ورافقه في مشوار التحديات

    تقرير مصور |  الجنوب يتذكر فارسا تجوّل بين حاجات أبنائه ورافقه في مشوار التحديات

    تقرير مصور | مائدة الإمام زين العابدين (ع).. خير يعمّ المناطق ليصل الى الأسر المستحقة

    تقرير مصور | مائدة الإمام زين العابدين (ع).. خير يعمّ المناطق ليصل الى الأسر المستحقة

    وفد من تجمع العلماء المسلمين يزور مطبخ مائدة الإمام زين العابدين (ع)

    وفد من تجمع العلماء المسلمين يزور مطبخ مائدة الإمام زين العابدين (ع)