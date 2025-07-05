لبنان

النائب حمادة: لن نناقش سلاح المقاومة تحت أي ظرف والسلاح ليس مطروحاً على طاولة البحث

أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب ايهاب حمادة، أن النقاش حول سلاح المقاومة ليس مطروحاً على ‏الطاولة، ولن يكون، مشدداً على أن ما يُطرح في الداخل هو فقط “الاستراتيجية الدفاعية”، وهي شأن لبناني ‏داخلي بامتياز، لا يحق لأي جهة خارجية، عربية كانت أم إسلامية، أن تتدخل فيه حتى تحت عنوان ‌‏”النصيحة”.‏

وأضاف خلال كلمته في مجلس عاشورائي في بلدة النبي عثمان: “نحن اليوم بين خيارين: السلة أو الذلة، ‏ولن نسلّم تسليم الذليل، ولن نقرّ إقرار العاجز. إذا كان المطلوب تسليم السلاح ليُذبح لبنان على مذبح المصالح ‏الإسرائيلية والأميركية، فهذه أمانيهم، ولن تتحقق”.‏

ولفت إلى أن أي بحث في استراتيجية دفاعية يجب أن يحظى بإجماع وطني لبناني كامل، لا أن يُفرض من ‏الخارج أو يُناقش تحت الضغط، مؤكداً أن السلاح الذي حرر الأرض وحمى السيادة ليس مادة للمساومة.‏

وختم بالقول: “لو سلّم العالم كلّه لإسرائيل، نحن أتباع علي بن أبي طالب (ع) لن نسلّم، وسنواصل القتال ‏دفاعاً عن لبنان، عن فلسطين، وعن كرامة الأمة”.‏

المصدر: العلاقات الاعلامية