النائب الموسوي يؤكد على ثبات الموقف من العدو الإسرائيلي ويدعو إلى الوحدة في مواجهة التحديات ‏

أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب الدكتور إبراهيم الموسوي، على ثبات الموقف الرافض للعدو الإسرائيلي، مشدداً على أن قادة الأمة التاريخيين كان لهم موقف جذري وواضح من هذا العدو، بينما يسعى بعض الحكام اليوم إلى التطبيع تحت مسميات مثل “الاتفاقات الإبراهيمية”.
وخلال كلمته في المجلس العاشورائي في حسينية الإمام الحسين (ع) ببلدة النبي شيت البقاعية، بحضور حشد من الأهالي والفعاليات الدينية والاجتماعية والإعلامية، أشار الموسوي إلى أن الإمام السيد موسى الصدر وصف إسرائيل بـ”الشر المطلق”، فيما سماها الإمام الخميني (ره) “الغدة السرطانية”، مؤكداً أن الموقف الحقيقي هو رفض التطبيع والاستسلام. كما تطرق إلى ما تشهده غزة من “إبادة جماعية”، قائلاً: “غزة اليوم حجة على كل الناس، ولم يقف أحد لنصرتها كما فعل أئمتنا وأهل البيت (ع) عبر التاريخ، الذين ضحوا من أجل الحق والعدالة”.
وأضاف: “ولاية أهل البيت (ع) هي التي أنجبت قادة مثل سيد شهداء الأمة السيد حسن نصر الله، والذين وقفوا دفاعاً عن لبنان وغزة والإسلام والكرامة الإنسانية”، مشيراً إلى أن المقاومة في لبنان واليمن والعراق وإيران تقف صفاً واحداً لمواجهة العدوان.
وشدد الموسوي على أن القيادة تمتلك الحكمة والشجاعة لاتخاذ المواقف الصحيحة، داعياً إلى الوحدة والثبات في هذه المرحلة الحرجة، وقال: “لم تأتِ أيام أصعب من هذه الأيام، ولكن الله يريد أن يختبرنا لنثبت وننتصر”. واختتم كلمته مؤكداً رفض الذل والاستسلام، مستشهداً بنداء الإمام الحسين (ع): “هيهات منا الذلة”.
المصدر: العلاقات الاعلامية