    لبنان

    شادي السيد استوضح كركي حول طلب براءة ذمة اونلاين للسائقين ولقدامى المضمونين

      توجه رئيس اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في لبنان الشمالي النقيب شادي السيد برسالة استيضاح لرئيس مجلس ادارة الضمان الاجتماعي دكتور محمد الكركي حول طلب براءة ذمة اونلاين وبخاصة لجهة عجز غير المؤهلين من السائقين او من قدامى المضمونين للقيام بهذه المهمة. ولفت السيد الى ان “ما يحصل ان هؤلاء يستعينون بسماسرة يتقاضون منهم مبالغ خيالية لتعبئتها والحصول عليها”.

      وقال “لذلك فاننا نتوجه الى الدكتور كركي طالبين الاستمرار في نهج ومسيرة مكننة خدمات الضمان الاجتماعي وتخصيص مساحة توجيه من قبل الضمان ومراكزه لغير المؤهلين، ومن ثم تبسيط او محاولة تبسيط المعلومات الواردة عبر المكننة حيث تدعو الحاجة “.

      واضاف”نقدر عاليا كل الخطوات والجهود التي يبذلها الدكتور كركي متطلعين الى المزيد من الانجازات التي يقدمها للمضمون وللمؤسسات في الوقت عينه”.

      المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

