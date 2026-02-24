تصعيد ميداني إسرائيلي يواصل خرق التهدئة في قطاع غزة

تواصلت انتهاكات جيش الاحتلال الإسرائيلي لاتفاق التهدئة في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، عبر تصعيد ميداني طال مناطق متفرقة من القطاع.

وأفادت مصادر محلية بتكثيف آليات الاحتلال إطلاق النار من المناطق الشرقية لمدينة خان يونس جنوب القطاع، بالتزامن مع إطلاق نار تجاه مدينة رفح جنوبًا.

وفي تطوّر متزامن، قصفت مدفعية الاحتلال حي حي التفاح شرق مدينة غزة بعدة قذائف، كما طالت القذائف المدفعية الأحياء والمناطق الشرقية للمدينة.

وفي سياق متصل، أُصيب عدد من المواطنين، أمس الإثنين، بنيران قوات الاحتلال في حي حي الشجاعية شرق مدينة غزة، بالتزامن مع استهدافات متفرقة في أنحاء متعدّدة من القطاع.

ويأتي هذا التصعيد في وقت يعيش فيه سكان القطاع أوضاعًا إنسانية غاية في القسوة، بعد ليلة قاسية تخللتها أمطار غزيرة تسببت في غرق خيام النازحين وتفاقم معاناتهم.

وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية، فمنذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر، بلغ إجمالي عدد الشهداء 615 شهيدًا، فيما وصل عدد الإصابات إلى 1,651 إصابة، إضافة إلى 726 حالة انتشال.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام