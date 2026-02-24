القهوة قد تحمل سرا جديدا لمكافحة ارتفاع السكر



اكتشف علماء صينيون مركبات غير معروفة سابقا في حبوب البن المحمصة، قد تساعد في ضبط مستوى السكر في الدم لمرضى السكري من النوع الثاني، من خلال إبطاء تكسير الكربوهيدرات وتقليل امتصاصه في الدم.



وركزت الدراسة على إنزيم ألفا-غلوكوزيداز، وهو إنزيم أساسي في عملية الهضم، مسؤول عن تكسير الكربوهيدرات وسرعة ارتفاع سكر الدم بعد تناول الطعام. وتثبيط هذا الإنزيم أساس عمل العديد من أدوية السكري.



واكتشف الباحثون من تحليل التركيب الكيميائي لحبوب البن العربي المحمصة، أن عملية التحميص تنتج جزيئات لم توصف سابقا، ذات فعالية تثبيطية ملحوظة لهذا الإنزيم.



وقد عزل العلماء باستخدام الرنين المغناطيسي النووي وقياس الطيف الكتلي، ثلاثة مركبات جديدة، أطلقوا عليها اسم كافالدهيد A وB وC. التي أظهرت في الاختبارات المخبرية فعالية أكبر في تثبيط إنزيم ألفا-غلوكوزيداز مقارنة بدواء أكاربوز (Acarbose)، المستخدم في علاج النوع الثاني من داء السكري لخفض ارتفاع سكر الدم بعد تناول وجبات الطعام.

وأظهرت نتائج تحليل إضافي وجود مواد أخرى غير معروفة ذات فعالية بيولوجية. ووفقا للباحثين، يشير هذا إلى أن الإمكانات الكيميائية للقهوة لا تزال غير مفهومة تماما.



ويشير الباحثون إلى أن المركبات المكتشفة ليست أدوية، وأن تأثيراتها لم تؤكد إلا في التجارب المخبرية. ولكن، يمكن أن تشكل في المستقبل أساسا للأغذية الوظيفية أو المكونات الغذائية للأشخاص الذين يعانون من اضطرابات استقلاب الكربوهيدرات.

المصدر: قناة العالم