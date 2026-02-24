الطقس غدا غائم جزئيا يتحول فجر الخميس الى ماطر ومثلج ورياح تتجاوز الـ 90 كلم شمالا

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما جزئيا مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة ورياح ناشطة ، يتحول الطقس ابتداء من بعد الظهر الى غائم مع ضباب على المرتفعات وتصبح الاجواء ليلا مهيأة لأمطار متفرقة تشتد غزارتها فجر الخميس مع برق ورعد و اشتداد بسرعة الرياح لتتجاوز ال90 كلم/س شمالا، مع تحذير من ارتفاع موج البحر لحدود ال3 أمتار كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1500متر.

الحال العامة:

طقس متقلب يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط حتى ليل الاربعاء، حيث ستتأثر المنطقة بمنخفض جوي مصدره البحر الأسود مصحوب بكتل هوائية باردة، مما يؤدي الى طقس ماطر مع انخفاض كبير بدرجات الحرارة، وثلوج على الجبال المتوسطة الارتفاع ، يستمر تأثيره حتى ظهر يوم الجمعة حيث يستقر الطقس تدريجا.

ملاحظة : ليس هناك من عاصفة قطبية هذ الاسبوع لا من ناحية عصف الهواء او المدة الزمنية او حتى كمية المتساقطات، بل طقس شتوي طبيعي مع تدني بدرجات الحرارة (الخميس والجمعة بخاصة شمال البلاد) وهو طقس معتاد لمثل هذه الفترة من السنة و كل ما يروج له عن عاصفة قطبية هو مبالغ به.

الطقس المتوقع في لبنان:

الأربعاء: غائم جزئيا مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة ورياح ناشطة ، يتحول الطقس ابتداء من بعد الظهر الى غائم مع ضباب على المرتفعات وتصبح الاجواء ليلا مهيأة لأمطار متفرقة تشتد غزارتها فجر الخميس مع برق ورعد و اشتداد بسرعة الرياح لتتجاوز ال90 كلم/س شمالا، مع تحذير من ارتفاع موج البحر لحدود ال3 أمتار كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1500متر.

الخميس: غائم اجمالا مع ضباب على المرتفعات و انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة، تهطل أمطار متفرقة وغزيرة مع برق ورعد ورياح ناشطة تقارب سرعتها ال 75 كلم/س ويرتفع موج البحر لحدود ال 3 أمتار، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1500 متر ، خلال النهار وتتدنى تدريجا لتلامس فجر الجمعة ال900 متر على المرتفعات الشمالية وفي المناطق الداخلية.

الجمعة: غائم مع ضباب على المرتفعات و انخفاض إضافي بدرجات الحرارة، تهطل أمطار متفرقة مع برق ورعد بخاصة في المناطق الشمالية، تتساقط الثلوج على ارتفاع 900 متر على المرتفعات الشمالية وفي الداخل ، يتحسن الطقس تدريجا اعتبارا من الظهر ويتحول بعد الظهر الى غائم جزئيا مع تحذير من تشكل الجليد على ارتفاع 1000 متر.

الحرارة المتوقعة تتراوح على الساحل من 14 الى 20 درجة ، فوق الجبال من 4 الى 10 درجات، في الداخل من 6 الى 13 درجة.

الرياح السطحية: جنوبية غربية نهارا، سرعتها بين 10 و 35 كلم/س.

الانقشاع: جيد على الساحل، يسوء على المرتفعات بسبب الضباب.

الرطوبة النسبية على الساحل: بين 50 و 75 %.

حال البحر: منخفض ارتفاع الموج.

حرارة سطح الماء: 18 درجة.

الضغط الجوي: 764 ملم زئبق.

المصدر: مصلحة الارصاد الجوية