أمطار غزيرة تُغرق خيام النازحين وتفاقم المأساة الإنسانية في غزة

أدّت مياه الأمطار الغزيرة التي هطلت على قطاع غزة الليلة الماضية وفجر اليوم الثلاثاء إلى غرق خيام النازحين، ما فاقم من معاناتهم الإنسانية.

وأفاد الدفاع المدني في محافظة رفح بتلقّي طواقمه عدة نداءات استغاثة جرّاء غرق خيام النازحين ليلاً بسبب شدة الأمطار.

وأوضح، في تصريح مقتضب، أن طواقمه أنقذت عدداً من العائلات عقب غرق خيامها في مواصي خانيونس جنوبي القطاع.

وتتأثر فلسطين، منذ أمس الإثنين، بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة، وأمطار متفرقة على معظم المناطق.

وتتفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة مع تجدّد موجات الأمطار والبرد الشديد، في ظل استمرار العدوان والحصار، وتدمير واسع للمنازل والبنية التحتية، وتهجير قسري لأكثر من مليون ونصف المليون فلسطيني إلى مخيمات نزوح تفتقر لأدنى مقومات الحياة.

ويواجه النازحون في قطاع غزة برد الشتاء القارس والأمطار داخل خيام متهالكة، في ظل ظروف إنسانية مأساوية، جرّاء آثار حرب الإبادة واستمرار الحصار، وتنصّل الاحتلال من بنود الإيواء وإعادة الإعمار في اتفاق وقف إطلاق النار الموقّع في أكتوبر/ تشرين الأول 2025.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام