الإثنين   
   23 02 2026   
   5 رمضان 1447   
   بيروت 18:22
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    لبنان

    الرئيس بري بحث مع ميقاتي في المستجدات وعرض مع الحاج لقطاع الاتصالات وسفير أوستراليا مودعا

      استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي حيث تناول اللقاء تطورات الاوضاع العامة في لبنان والمنطقة والمستجدات السياسية .

      واستقبل بري وزير الإتصالات شارل الحاج، في حضور مدير عام هيئة “أوجيرو” أحمد عويدات، حيث جرى عرض لآخر التطورات والمستجدات وشؤوناً متصلة بقطاع الإتصالات وبرامج عمل الوزارة .

      وبعد الظهر استقبل الرئيس بري سفير أوستراليا في لبنان أندرو بارنز في زيارة وداعية لمناسبة إنتهاء مهامه الديبلوماسية كسفير لبلاده لدى لبنان .كما كان اللقاء مناسبة لعرض الاوضاع العامة في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين.

      المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

      مواضيع ذات صلة

      رعد من عين التينة: موقفنا متطابق مع الرئيس بري وسنخوض الانتخابات معا في كل الاتجاهات

      رعد من عين التينة: موقفنا متطابق مع الرئيس بري وسنخوض الانتخابات معا في كل الاتجاهات

      الرئيس بري بحث مع بخاري في الأوضاع وعرض مع هيكل لتحضيرات مؤتمر دعم الجيش

      الرئيس بري بحث مع بخاري في الأوضاع وعرض مع هيكل لتحضيرات مؤتمر دعم الجيش

      الرئيس بري استقبل رئيس الوزراء العراقي السابق إياد علاوي ، وزير الصحة ونائب رئيس تيار المستقبل

      الرئيس بري استقبل رئيس الوزراء العراقي السابق إياد علاوي ، وزير الصحة ونائب رئيس تيار المستقبل