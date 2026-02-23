الرئيس بري بحث مع ميقاتي في المستجدات وعرض مع الحاج لقطاع الاتصالات وسفير أوستراليا مودعا

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي حيث تناول اللقاء تطورات الاوضاع العامة في لبنان والمنطقة والمستجدات السياسية .

واستقبل بري وزير الإتصالات شارل الحاج، في حضور مدير عام هيئة “أوجيرو” أحمد عويدات، حيث جرى عرض لآخر التطورات والمستجدات وشؤوناً متصلة بقطاع الإتصالات وبرامج عمل الوزارة .

وبعد الظهر استقبل الرئيس بري سفير أوستراليا في لبنان أندرو بارنز في زيارة وداعية لمناسبة إنتهاء مهامه الديبلوماسية كسفير لبلاده لدى لبنان .كما كان اللقاء مناسبة لعرض الاوضاع العامة في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام