مكتب إعلام الأسرى: تدهور أوضاع المعتقلين في سجن النقب وسط إهمال طبي وتجديد للاعتقال الإداري

قال مكتب إعلام الأسرى إن “ظروف احتجاز الأسرى في سجن النقب الصحراوي تشهد مزيدًا من التضييق، في ظل استمرار الإهمال الطبي، وقلة كميات الطعام، وتراجع مستوى المعيشة داخل الأقسام”.

وأوضح المكتب في تصريح صحفي أن “عددًا من الأسرى يعانون أوضاعًا صحية مقلقة نتيجة ضعف الرعاية الطبية، حيث يواجه بعضهم التهابات ومشكلات صحية مختلفة دون تلقي العلاج الكافي، ما يفاقم معاناتهم ويعرّض حياتهم للخطر”.

وأضاف أن “الفورة” لا تُمنح بانتظام في بعض الأقسام، وأحيانًا تكون لفترات قصيرة، إلى جانب استمرار سياسة الاعتقال الإداري بحق عدد من الأسرى بعد تجديد أوامر اعتقالهم مؤخرًا، دون محاكمات أو لوائح اتهام.

ودعا المكتب المؤسسات الحقوقية والإنسانية إلى متابعة أوضاع الأسرى عن كثب، والعمل للضغط من أجل تحسين ظروف احتجازهم، والإفراج عن المرضى وكبار السن والمعتقلين إداريًا.

المصدر: وكالة شهاب