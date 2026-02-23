النائب رستم من بعبدا: لمسنا حرصاً واضحاً على إنصاف منطقة عكار

أعلن النائب أحمد رستم أنه بحث مع رئيس الجمهورية اللبنانية جوزاف عون “الدعم الكامل للنهج الإصلاحي الذي يقوده رئيس الجمهورية”، موضحاً أنه “عرضنا عدداً من الملفات، في مقدّمها ملف الجامعة اللبنانية، وضرورة إنصاف الأساتذة في المدارس الرسمية”.

وتابع: “لمسنا حرصاً واضحاً على إنصاف منطقتنا، ولا سيما لجهة إنشاء مجمّع للجامعة اللبنانية في محافظة عكّار، نظراً إلى أهميته، بالإضافة إلى تفعيل مشروع مطار القليعات لما له من دور أساسي في تحريك العجلة الاقتصادية.

هذا ورأى رستم أن “المرحلة الراهنة تتطلّب تكاتف الجهود وتغليب المصلحة الوطنية على أي اعتبار آخر”.

المصدر: الوكالة الوطنية