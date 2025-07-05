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ارتفاع حصيلة قتلى فيضانات في ولاية تكساس إلى 24

لقي 24 شخصا مصرعهم، جراء فيضانات مفاجئة ضربت مناطق خارج مدينة سان أنطونيو في وسط ولاية تكساس الأميركية، وفق ما أفاد مسؤول محلي في وقت متأخر الجمعة، بعد أن كانت الحصيلة الأولية 13 قتيلا.

أعلنت إدارة الأرصاد الجوية الوطنية الأميركية، حالة طوارئ، بسبب السيول في أجزاء من مقاطعة كير، بعد هطول أمطار غزيرة تصل إلى 30 سنتيمتراً.

وقال لاري ليثيا، قائد شرطة مقاطعة كير، في مؤتمر صحافي مسائي “ما يمكنني تأكيده في هذه اللحظة، لدينا نحو 24 قتيلا”.

في السياق، قال دالتون رايس رئيس بلدية كيرفيل، إنَّ الفيضانات الشديدة اجتاحت المنطقة قبل الفجر من دون سابق إنذار، مما حال من دون إصدار السلطات أي أوامر إخلاء.

وكان نائب حاكم ولاية تكساس، دان باتريك، أعلن أن ما لا يقل عن ستة أشخاص لقوا حتفهم إثر فيضانات مفاجئة ضربت جنوب وسط تكساس في وقت مبكر من صباح الجمعة، فيما لا تزال أكثر من 20 فتاة من نزيلات مخيم صيفي في عداد المفقودين.

و قال باتريك خلال مؤتمر صحفي حول الوضع في مقاطعة كير: “تم العثور على ما بين ستة إلى عشرة جثث، بعضها لأطفال وأخرى لراشدين. بعضهم جرفتهم السيول داخل سياراتهم من أماكن غير معروفة حتى الآن – قد تكون من المخيم أو من منازل تقع على ضفاف نهر غوادالوبي”.

وأشار إلى أن النهر ارتفع بمقدار 26 قدمًا (نحو 8 أمتار) خلال 45 دقيقة فقط، ما أدى إلى كارثة مفاجئة وغير مسبوقة.

و لفت باتريك الى انّ : “مخيم ميستيك يضم أكثر من 750 طفلًا، و هناك حوالي 23 فتاة غير معروف مكانهن حاليًا. هذا لا يعني بالضرورة أنهن في عداد الضحايا – ربما يكنّ عالقات على الأشجار أو في أماكن يصعب الوصول إليها أو التواصل معهن. نحن نصلّي من أجل أن يتم العثور عليهن أحياء”.

وتأتي هذه الكارثة الطبيعية في وقت يحتفل فيه الأمريكيون بعيد الاستقلال، لتضيف حالة من الحزن والقلق على أجواء العيد الوطني.

المصدر: مواقع