هاشم: كلام هاكابي رسالة تحمل التوافق الاميركي الاسرائيلي حول الاستراتيجية المشتركة

اعتبر عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب الدكتور قاسم هاشم تصريح سفير الولايات المتحدة الاميركية في اسرائيل مايك هاكابي، “تأكيد على الشراكة المتماهية بين الكيان الاسرائيلي والادارة الاميركية واحتضان كامل للعدوانية والهمجية التي يرتكبها الصهاينة بحق اوطاننا والامة بكل مستوياتها الاجرامية وصولا لتكريس منطق الهيمنة والسيطرة وانهاء وجود المنطقة العربية من الوجدان”.

واضاف: “كلام هاكابي لم يأت عن عبث بل رسالة تحمل التوافق الاميركي الاسرائيلي حول الاستراتيجية المشتركة يوم بدأ التلويح بالمناطق الاقتصادية والعازلة من غزة الى لبنان فالضفة الى ما هو اوسع لوضع الاطماع الاسرائيلية موضع التنفيذ في اللحظة المناسبة ويبقى السؤال الاساسي كيف سيكون الرد العربي على هذه الاشارة التي تستهدفهم حتى بالوجود، وهل يستفيق البعض ليدرك ان شعارات الكيان وخطوات النفاق التي ظاهرها اتفاقات حسن نوايا ما هي الا مسار للاستسلام والتطويع والاخضاع والخنوع آن الاوان ليدرك الجميع ان استهداف قطر هنا وقطر هنا انما سيطال الجميع بل انه مقدمة لمرحلة النهاية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام