طرد شركة “إيزي إيريال” من بروكلين نيفي يارد بعد احتجاجات على صلاتها العسكرية بكيان الاحتلال

وجدت شركة Easy Aerial نفسها خارج مجمع Brooklyn Navy Yard المملوك لبلدية New York City، عقب قرار مجلس الإدارة عدم تجديد عقد إيجارها، في خطوة جاءت بعد احتجاجات قادها ناشطون مؤيدون لفلسطين.

فيما أوضح عضو المجلس لينكولن ريستلر أن ممتلكات عامة “لا ينبغي أن تؤجَّر لشركات تحول الطائرات إلى أسلحة حرب”. في المقابل، قالت إدارة المجمع إن الخطوة تعود لأسباب تشغيلية وتجارية.

وتأسست الشركة عام 2014، وتطوّر أنظمة طائرات مسيّرة ذاتية القيادة، من بينها نظام “الطائرة في صندوق”، وتضم قائمة عملائها جهات عسكرية وأمنية أمريكية. كما كشفت تقارير عن صلات لها بشركات إسرائيلية، بينها Elbit Systems، وتعاون سابق مع “بلو وايت روبوتيكس” عبر منحة من مؤسسة BIRD.

وخلال العدوان على غزة في أكتوبر 2023، أقرّ أحد مؤسسي الشركة بنشر طائراتها لأغراض المراقبة، بينما أشار تقرير لموقع Mondoweiss إلى عرض هذه الطائرات على حدود غزة وإمكانية تزويد بعضها بأنظمة تسليح.

واعتبرت حملة Demilitarize Brooklyn Navy Yard القرار انتصارًا لتحرك شعبي استمر عامًا، مؤكدة استمرار الضغط لإخراج شركات أخرى متهمة بتزويد الاحتلال بمعدات عسكرية، في ظل تنامي التضامن مع فلسطين داخل الولايات المتحدة.

المصدر: وكالة شهاب