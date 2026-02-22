استشهاد فتى برصاص الاحتلال في نابلس وسط حملة اعتقالات بالضفة

استشهد الشاب الفلسطيني محمد حنني، وأصيب فتى بجروح برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي الحي خلال اقتحامها بلدة بيت فوريك شرق نابلس، فيما شنت قوات الاحتلال حملة اقتحامات واعتقالات في مناطق مختلفة من الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد الهلال الأحمر، بأن شابا (20 عاما) أصيب برصاصة في الرأس ووصفت حالته بالحرجة قبل إعلان استشهاده لاحقا، فيما أصيب فتى (16 عاما) برصاصة في القدم، خلال اقتحام الاحتلال بلدة بيت فوريك.

وتواصل قوات الاحتلال اقتحام البلدة منذ ساعات عصر السبت، عقب هجوم نفذه المستوطنون على حي الضباط فيها، وقد أطلق الجنود النار صوب إحدى المركبات وحطموا زجاجها، كما أصيب فتى (14 عاما) بالرصاص الحي خلال التصدي للهجوم.

من جانب آخر شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر وصباح الأحد حملة اعتقالات ومداهمات واسعة في عدة مناطق بالضفة الغربية، شملت اقتحام المنازل وتفتيشها والتنكيل بسكانها، إضافة إلى إخضاعهم لتحقيقات ميدانية بعد احتجازهم لساعات. وتركزت الحملة بشكل خاص في قلقيلية ومخيم العروب بالخليل.

واقتحمت قوات الاحتلال مساء السبت، بلدة حبلة جنوب قلقيلية، وجابت شوارعها وأحياءها، من دون أن يبلغ عن مداهمات أو اعتقالات.

كما اقتحمت قوات الاحتلال قرية سرطة غرب سلفيت وانتشرت في عدة أحياء منها، وأقامت حواجز عسكرية فيها، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

في حين قالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اعتقلت فتى يبلغ من العمر 15 عاماً من بلدة الزاوية غربي سلفيت.

وأفاد نادي الأسير أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة عزون شرق قلقيلية واعتقلت ثلاثة أشقاء، بينهم الطفلان يحيى ويعقوب أحمد سليم، وشقيقهما رشاد، كما احتجزت والدهم واعتدت عليه بالضرب.

كما اعتقلت قوات الاحتلال في قلقيلية عددا من الشبان، بينهم عبود نوفل، مازن أبو الشيخ، عمرو هلال، الأسير المحرر أدهم عوينات، وأمير خضر، بعد اقتحام منازلهم في المدينة.

وفي مخيم العروب شمال الخليل، اعتقلت القوات الشبان إيهم فؤاد أبو طاقية، يامن أبو غازي، وعلي عادل جوابرة، بينما تم توقيف الشابين أحمد يوسف قنازع وهادي راني الجبير أثناء مرورهما عند حاجز مدخل بلدة بيتا جنوب نابلس.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة يعبد جنوب غرب جنين، واحتجزت عشرات الشبان في مقهى بالبلدة وأصحاب المحلات القريبة من منطقة “القوسات” للتحقيق قبل إطلاق سراح البعض منهم.

وأفادت مصادر محلية بأن القوات اعتدت بالضرب على عدد من الشبان، وتوقفت مركبة واعتدي على صاحبها، وسط حالة توتر مستمرة في البلدة.

كما داهم الجيش مدينة طوباس وأطلق قنابل الغاز تجاه منازل الفلسطينيين، واقتحم بلدات عرابة ودير ضعيف في جنين ومدينة يطا بالخليل، ومخيم عقبة جبر في أريحا، فيما سيرت دوريات عسكرية في شوارع هذه المناطق.

وتشهد أغلب مدن وبلدات الضفة الغربية اقتحامات ليلية متكررة من قبل جيش الاحتلال، تتضمن تفتيش المنازل والاعتداء على السكان وسلب الأموال، بالإضافة إلى اعتقالات يومية لشبان وأسرى محررين.

ومنذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشهد تشهد الضفة الغربية تصاعدا في اعتداءات الاحتلال بما يشمل القتل والاعتقال والتهجير والتوسع الاستيطاني.

وأسفرت تلك الاعتداءات عن استشهاد 1116 فلسطينيا، وإصابة نحو 11 ألفا و500 آخرين، إضافة إلى اعتقال قرابة 22 ألفا في الضفة الغربية، بما فيها شرقي القدس المحتلة.

المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام