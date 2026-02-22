مسلحون يقتلون 38 شخصا في قرية شمال غربي نيجيريا

ذكرت الشرطة في نيجيريا أن مسلحين قتلوا ليل الخميس الجمعة، 38 شخصا على الأقل بقرية في ولاية زامفارا شمال غربي البلاد.

ونقلت وكالة “الصحافة الفرنسية”، يوم السبت، عن المتحدث باسم شرطة زامفارا، يزيد أبوبكر قوله إن “القرية نائية وطرق الوصول إليها صعبة، وقد عاد الهدوء حاليا إلى المنطقة، والدوريات متواصلة”.

من جانبه، تحدث المسؤول المحلي هاميسو فارو عن “سقوط 50 قتيلا”، لافتا إلى أن العصابات “أطلقت النار عشوائيا وقتلت كل من حاولوا الفرار”.

وترهب مجموعات مسلحة زامفارا وولايات أخرى عبر الخطف مقابل فدية أو مهاجمة القرى أو قتل السكان أو إحراق المنازل بعد نهبها، فيما ينتشر الجيش النيجيري في المنطقة منذ أعوام عدة لمكافحة هذه المجموعات المسلحة.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية