    وزير الإعلام الباكستاني: الاستهداف رد على هجمات داخل باكستان تم التخطيط لها في أفغانستان ونفذها مواطنون أفغان

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      مصدر حكومي أفغاني : قتلى وجرحى في غارات باكستانية استهدفت ولايتي بكتيا وننغرهار شرقي أفغانستان

      قوات الاحتلال تداهم عدة منازل خلال اقتحام قرية دير أبو ضعيف شرق جنين

      المكتب السياسي لأنصار الله: أحلام الصهاينة تفرض على الأنظمة العربية العمل المشترك لمواجهتها

