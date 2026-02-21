الرئيس لحود: شعور فريق لبناني بالانتصار على فريق آخر بسبب قوة خارجية لا يبني وطنا

توجّه الرئيس العماد إميل لحود بالتعزية إلى عائلات الشهداء الذين رووا أرض البقاع، تمامًا كما روى رفاقٌ لهم أرض الجنوب، وتمنى الشفاء للجرحى وخصوصًا الأطفال، الضحية الأكبر لآلة القتل الإسرائيلية التي لا تعرف رحمة.

وقال الرئيس لحود في بيان له السبت: “لن نكرّر ما سبق أن قلناه عن الإجرام الإسرائيلي الذي تخطّى اتفاق وقف إطلاق النار وكل حدود إنسانية، مستفيدًا من دعم أميركي غير مسبوق يشكّل غطاءً دوليًا له”، وأضاف أن “ما يفعله الإسرائيلي لم يعد يفاجئنا، تمامًا كما لا يصدمنا الصمت الدولي الذي يبلغ حد التآمر، إلا أننا نقف مصدومين أمام بعض ردّات الفعل الداخلية التي تبرّر للقاتل وتهاجم المقتول، ولا تكلف نفسها عناء استنكار قتل اللبنانيين على أرض لبنانية”.

وتابع الرئيس لحود “نعيد التذكير بما نحن على قناعة تامة به، وهو أن شعور فريق لبناني بالانتصار على فريق آخر بفضل قوة خارجية لا يبني وطنًا بل يتسبب بمزيد من انهيار الوطن، وهذا يعادل في ضرره ما يفعله الإسرائيلي”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام