المقاومة الاسلامية زفت ثلة من الشهداء الذين ارتقوا فداء للبنان وشعبه إثر العدوان الإسرائيلي على البقاع

زفت المقاومة الاسلامية السبت ثلة من الشهداء الذين ارتقوا فداء للبنان وشعبه إثر العدوان الإسرائيلي على منطقة البقاع.

وقد نشر الاعلام الحربي في المقاومة الاسلامية:

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

{مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلاً} – صَدَقَ الله العَليّ العَظِيم

بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد القائد المجاهد حسين محمد ياغي “أبو علي صادق” مواليد عام 1984 من مدينة بعلبك، والذي ارتقى شهيداً فداءً للبنان وشعبه إثر عدوان إسرائيلي غادر على منطقة البقاع.

بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد محمد إبراهيم الموسوي “علي حسين” مواليد عام 1980 من بلدة النبي شيت، والذي ارتقى شهيداً فداءً للبنان وشعبه إثر عدوان إسرائيلي غادر على منطقة البقاع.

بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد علي زيد الموسوي “ناصر” مواليد عام 1990 من بلدة النبي شيت، والذي ارتقى شهيداً فداءً للبنان وشعبه إثر عدوان إسرائيلي غادر على منطقة البقاع.

بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد حسين خيرالله علاء الدين “رضوان” مواليد عام 1989 من مدينة الهرمل، والذي ارتقى شهيداً فداءً للبنان وشعبه إثر عدوان إسرائيلي غادر على منطقة البقاع.

بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد أحمد حسين الحاج حسن “مجاهد” مواليد عام 1987 من بلدة شعث، والذي ارتقى شهيداً فداءً للبنان وشعبه إثر عدوان إسرائيلي غادر على منطقة البقاع.

بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد قاسم علي مهدي “عبد المطلب” مواليد عام 1981 من بلدة علي النهري، والذي ارتقى شهيداً فداءً للبنان وشعبه إثر عدوان إسرائيلي غادر على منطقة البقاع.

بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد أحمد محمد زعيتر “أشتر” مواليد عام 1996 من بلدة ريحا، والذي ارتقى شهيداً فداءً للبنان وشعبه إثر عدوان إسرائيلي غادر على منطقة البقاع.

المصدر: موقع المنار