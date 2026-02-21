حزب الله شيع في بعلبك الشهيد القائد حسين محمد ياغي والشهيد حسنين السبلاني

شيع حزب الله في مدينة بعلبك الشهيد القائد حسين محمد ياغي (صادق) والشهيد حسنين السبلاني اللذين ارتقيا مع شهداء آخرين في عدوان الامس على البقاع، وذلك بحضور شعبي حاشد ومشاركة نواب وشخصيات سياسية والمفتي الجعفري الممتاز الشيخ احمد قبلان، الذي القى كلمة في التشييع اكد فيها ان القدرات الممانعة هي القوة التي تحمي لبنان مشددا على انه لا يوجد قوة تستطيع ان تبتلع لبنان الوطني الممانع ودماء شهدائنا لن تذهب هدرا ومن ورائهم منعة وطنية. وقال ان الشهداء هم تضحيات الوطن وشرف اهدافه السيادية. واعتبر ان المشكلة هي في الخطاب السياسي المنبطح وسط بلد يغلي بالازمات. وأم الشيخ قبلان الصلاة على الجثمانين الطاهرين قبل انطلاق التشييع.