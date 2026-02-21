بثالث أيام رمضان.. الاحتلال يواصل عدوانه على قطاع غزة

واصل كيان العدو الصهيوني خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار، مستهدفاً قطاع غزة بسلسلة غارات جوية وقصف مدفعي وإطلاق نار كثيف، فجر الجمعة، في اليوم الثالث من شهر رمضان المبارك.

وأفاد شهود عيان بأن طائرات الاحتلال الحربية شنت غارتين داخل ما يُعرف بـ”الخط الأصفر” شرقي حيي الشجاعية والتفاح شرق مدينة غزة، بالتزامن مع إطلاق نار مكثف من آلياته باتجاه منازل المواطنين وخيام النازحين في حي الزيتون جنوب شرقي المدينة، إضافة إلى قصف مدفعي متقطع طال المنطقة.

وفي وسط القطاع، نفّذت قوات الاحتلال عمليات نسف واسعة لمبانٍ ومنشآت شرقي مخيم البريج، بعد ساعات من إطلاق نار كثيف وأعمال تجريف قرب دوار أبو عطايا. ويُذكر أن “الخط الأصفر” هو خط وهمي فُرض بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، ويفصل بين مناطق انتشار قوات الاحتلال التي تسيطر على نحو 53% من مساحة القطاع شرقاً، والمناطق التي يُسمح للفلسطينيين بالتواجد فيها غرباً.

أما في جنوب القطاع، فقد شهدت المناطق الشرقية من مدينة خان يونس إطلاق نار كثيف من آليات الاحتلال باتجاه الأحياء السكنية، في استمرار لسياسة الترهيب واستهداف المدنيين.

ولم تتضح على الفور حصيلة الضحايا جراء الغارات الجديدة، في وقت يعيش فيه أهالي غزة شهر رمضان وسط دمار هائل خلّفته حرب الإبادة الصهيونية التي استمرت عامين، وأدت إلى تدمير نحو 90% من البنية التحتية المدنية، واستشهاد أكثر من 72 ألف فلسطيني وإصابة ما يزيد على 171 ألفاً، معظمهم من النساء والأطفال.

ويؤكد استمرار القصف في ثالث أيام الشهر الفضيل أن الاحتلال ماضٍ في عدوانه، غير آبهٍ بالاتفاقات أو بالأوضاع الإنسانية الكارثية التي يعيشها سكان القطاع المحاصر.

المصدر: وكالة الأناضول