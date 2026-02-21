بالفيديو | مراسل المنار يوثق الغارة الاسرائيلية في بلدة بدنايل البقاعية

وثقت عدسة المنار آثار العدوان الاسرائيلي الذي استهدف مبنى سكني مأهول في بلدة بدنايل في البقاع.

وشن العدو الصهيوني مساء أمس عدواناً جوياً إستهدف مبان سكنية مأهولة في منطقة البقاع أسفر عن سقوط عدد من الشهداء والجرحى.

وأفاد مراسلنا في البقاع أن الغارات توزعت على عدد من المناطق البقاعية وأسفرت بمجملها عن استشهاد واصابة عددٍ كبير من المدنيين جراء استهداف الغارات الجوية المعادية مبانٍ سكنية مأهولة في بدنايل و ريَّاق و تمنين، إضافة الى استهداف منطقة الشعرة في جرود بلدة النبي شيث بثلاث غارات.

وفي آخر حصيلة للشهداء والجرحى، اعلنت وزارة الصحة اللبنانية مساء الجمعة ارتفاع حصيلة عدد الشهداء إثر الغارت الصهيونية على البقاع إلى 10 شهداء و 24 جريحاً بينهم ثلاثة أطفال.

المصدر: موقع المنار